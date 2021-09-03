Beşiktaş yönetiminin transfer politikası taktir topladı! Yıldız oyunculara sadece 3 milyon Euro ödendi!

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve bu sezon devler liginde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta, güçlü bir kadro kurarak başarısını devam ettirmek isteyen yönetim, yaptığı yıldız futbolcu transferleri ile rakiplerine gözdağı verdi. Kariyerlerinde toplam 234 milyon Euro bonservis bedeli ödenen yıldız isimler Beşiktaş'a sadece 3 milyon Euro bedelle transfer oldu.

TOPLAM 234 MİLYON EURO ÖDENDİ

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Batshuayi, Ghezzal, Alex Teixeira ve Pjanic için kulüpler toplamda 234 milyon Euro bonservis harcarkrn, bu 4 isim için Beşiktaş'ın kasasından sadece 3 milyon Euro bonservis çıktı. Bu oyunculardan Pjanic için şu ana kadar geçmişteki takımları 111.5 milyon Euro, Teixeira'ya 56 milyon Euro, Batshuayi'ye kiralama bedelleri ile 54.5 milyon Euro, Ghezzal'a ise 14 milyon Euro bonservis ödendi.

KALİTELERİ İSTATİSTİKLERE YANSIDI

Batshuayi, Pjanic, Ghezzal ve Alex Teixeira futbolculuk kariyerleri boyunca toplamda 1569 maçta forma giydiler. Dünya yıldızları bu maçlarda 402 gole imza atarlarken, 257 kez de gol pası verdiler.

Bu yıldız oyuncular kariyerlerinin en iyi dönemlerinde Beşiktaş'a transfer olmasalar bile siyah beyazlı forma altında etkili bir performans göstereceklerini kaliteleri ile ortaya koymuş durumdalar.

Futbolcuların kalitesinin Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimalini de oldukça yükseğe çıkardığı düşünülüyor. Öyle ki Pjanic transferinin ardından bahis sitelerinde Beşiktaş'ın şampiyonluk oranın bile düşmesi bekleniyor.