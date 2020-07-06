Kayserispor Beşiktaş maç sonucu | Kayserispor Beşiktaş maç özeti

Süper Lig'de Kayserispor ile Beşiktaş, Kadir Has Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı. Maçın ikinci yarısında ise nefes kesen bir mücadele yaşandı. 51. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın golüyle ev sahibi takım 1-0 öne geçerken, 74. dakikada Atiba Hutchinson'ın golü skoru 1-1 eşitliğe getirdi. 83. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın, 86. dakikada ise Kravets'in golü ile Kayserispor skoru 3-1 yaptı.

Hes Kablo Kayserispor sahasından 3-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Kayserispor bu sonuçla birlikte haftalar sonra küme düşme hattından çıktı. Siyah Beyazlı ekip ise 30. haftayı 4. sırada tamamlama şansını yitirdi.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINDAN DAKİKALAR

1. dakikada Kravets’in ceza yayı civarından etkili vuruşunda üst direğe çarpan top, auta çıktı.

22. dakikada Lens’in sağdan ceza alanına ortasında kale önünde iyi yükselen Diaby’in yakın mesafeden kafa vuruşunda, kaleci Lung topu kornere çeldi.

28. dakikada Lens'in sağdan ceza alanına ortasında arka direğe hareketlenen Hutchinson'ın etkili kafa vuruşunda kaleci Lung topu güçlükle çıkardı. Altı pasa düşen meşin yuvarlağı Kayserispor savunması tehlikeli bölgeden uaklaştırdı.

34. dakikada sağdan son çizgiye inen Gökhan Gönül, topu müsait durumdaki Burak Yılmaz'a aktardı. Bu futbolcunun penaltı noktası civarından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.

42. dakikada sağdan son çizgiye inen Diaby'in ortasında ceza sahasında iyi yükselen Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Lung, topu güçlükle çeldi.

51. dakikada maçın ilk golü geldi! Kayserispor'da Enver Cenk Şahin, Rıdvan Yılmaz'dan kaptığı topu hemen Hasan Hüseyin Acar'a gönderdi. Hasan Hüseyin ise düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderip Kayserispor'u öne geçiren golü attı.

57. dakikada Beşiktaş, skoru eşitlemek istiyor. Diaby'nin ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutunu kaleci Lung kurtardı.

62. dakikada Sergen Yalçın'dan üç değişiklik biden! Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz ve Jeremain Lens yerine Kevin-Prince Boateng, Caner Erkin ve Georges-Kevin N'Koudou oyuna girdi.

70. dakikada Beşiktaş kalecisi Ersin'den kritik kurtarış! Ceza sahasının sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Kravets'in vuruşunu Ersin kurtardı.

74. dakikada Beşiktaş eşitliği buldu! Boateng'in sağ kanattan yerden ortaladığı topu uzak köşede tamamlayan Atiba, skora dengeyi getirdi.

83. dakikada Kayserispor bir kez daha öne geçti! Hasan Hüseyin Acar, sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleyi düşündü ve topu ağlara gönderdi. Hasan Hüseyin Acar, kendisinin ve takımının 2. golünü attı.

86. dakikada Kayserispor'dan bir gol daha! Kaleci Ersin ile karşı karşıya kalan Kravets, köşeye düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkartan golü kaydetti.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynanan Konyaspor maçının ilk 11'inde bir değişikliğe gitti.

Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki karşılaşmaya, takımını Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Rıdvan Yılmaz, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Jeremain Lens, Abdoulay Diaby ve Burak Yılmaz ilk 11'i ile çıkardı.

Genç teknik adam Konyaspor maçında ilk 11'de görev alan N'Koudou'nun sakatlığının devam etmesi nedeniyle Necip Uysal'a görev verdi. N'Koudou ise 18 kişilik kadroda yer buldu.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER VE CEZA SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR

Beşiktaş'ta cezalı Tyler Boyd'un yanı sıra sakatlığı bulunan Adem Ljajic, Umut Nayir ve Douglas ile dinlendirilen Dorukhan Toköz Kayseri'ye getirilmedi.

Siyah-beyazlı ekipte Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Kevin N'Koudou, Jeremain Lens, Mohamed Elneny, Domagoj Vida Kayserispor maçında sarı kart görmeleri durumunda, ligin 31. haftasındaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

ROBERT PROSENİCKİ; ZORAN KVRZİC, ENVER CENK ŞAHİN VE MİGUEL LOPES'E İLK 11'DE ŞANS TANIDI

Ev sahibi Kayserispor'un teknik direktörü Robert Prosenicki ise ligde son oynadıkları ve 2-0 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçı kadrosunda biri zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almayan Mensah'ın yanı sıra Mesanovic ve Rienstra'yı yedek soyunduran Prosinecki, bu oyuncuların yerine Zoran Kvrzic, Enver Cenk Şahin ve Miguel Lopes'e ilk 11'de şans tanıdı.

Prosinecki, Beşiktaş karşısında ilk 11'de Silviu Lung, Zoran Kvrzic, Cristian Sapunaru, Diego Angelo, Miguel Lopes, Brice Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Enver Cenk Şahin, Gustavo Campanharo, Pedro Henrique ve Artem Kravets'e görev verdi.

Kayserispor'da Yasir Subaşı da sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi.

Sarı kart sınırında bulunan kaleci Lung ile Rienstra ise Beşiktaş maçında sarı kart görmeleri durumunda, ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecekler.