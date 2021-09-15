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  4. Beşiktaş'a Dortmund maçı öncesinde kötü haber! N'Koudou, sakatlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı!

Beşiktaş'a Dortmund maçı öncesinde kötü haber! N'Koudou, sakatlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı!

Bu akşam Borussia Dortmund karşısına çıkacak olan siyah beyazlı ekipte üzücü bir gelişme yaşandı. Yeni Malatyaspor müsabakasında aldığı darbe sonucunda sakatlanan N'Koudou'nun kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

Beşiktaş'a Dortmund maçı öncesinde kötü haber! N'Koudou, sakatlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı!

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına evinde çıkmaya hazırlanan Beşiktaş'ta herkesi üzen bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlı ekibin yıldız oyuncularından Kevin N'koudou, Yeni Malatyaspor maçında ayağına aldığı darbe sonucunda sakatlandı. Oyuncunun tedavisine başlandığı belirtilirken, bu akşam oynanacak Borussia Dortmund maçının kadrosundan da çıkarıldığı duyuruldu.

Beşiktaş'a Dortmund maçı öncesinde kötü haber! N'Koudou, sakatlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı!

Siyah beyazlı ekibin yaptığı açıklamada:

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı müsabakada sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ayak bileğinde kapsüler zorlanma ile yumuşak doku travması (kontüzyon) tespit edilen ve tedavisine devam edilen futbolcumuz Georges Nkoudou ağrılarının sürmesi nedeniyle Futbol Takımımızın B. Dortmund maçı kadrosundan çıkarılmıştır." ifadelerine yer verildi.

 

 

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