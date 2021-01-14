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  3. Beşiktaş'a gün doğdu! Talisca, Çin'den ayrılıyor...

Beşiktaş'a gün doğdu! Talisca, Çin'den ayrılıyor...

Beşiktaş'ta geçirdiği sezonlar içerisinde taraftarın sevgilisi haline gelen Talisca, son 3 sezondur Çin ekibi, Guangzhou Evergrande'de forma giyiyordu. Çin basınında çıkan haberlere göre, Talisca, takımından ayrılıyor.

Beşiktaş'a gün doğdu! Talisca, Çin'den ayrılıyor...

Bu sezon ortaya koyduğu performansla zirve yarışında en üst sırada bulunan Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen ekipler arasında yer alıyor. Siyah-beyazlı takımla transfer dedikoduları yer alan Anderson Talisca, Beşiktaşlı taraftarların takımda en çok görmeyi istediği isimlerin başında yer alıyor. 

Son üç yıldır Çin ekibi Guangzhou Evergrande'de forma giyen Talisca, Çin'de forma giydiği dönemin en verimsiz sezonunu geride bıraktı. Şampiyonluğu da kaptıran Guangzhou, Talisca ile yolları ayırmayı planlıyor. 

Çin basınında yer alan haberlere göre, sezonun sona ermesiyle Çin’den ayrılarak ülkesine giden ve şu sıralar yeni sezon öncesi burada bulunan yıldız futbolcunun Brezilya’dan muhtemelen dönmeyeceği belirtildi. Çin’de futbolcular için getirilen yeni sınırlandırılmış ücret sisteminin de, yıldız oyuncuların takımlarından ayrılmasının önünü açtığına da dikkat çekildi. 

Brezilyalı yıldızın kulübünden ayrılması halinde Beşiktaş'ın devreye girebileceği de belirtildi. Beşiktaş’a dönüşü her zaman için sıcak bir konu olarak kalmaya devam eden Talisca, Kartal’da oynadığı 80 maçta 37 gol atarken, 14 de asist yapmıştı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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