Beşiktaş'a kötü haber! Montero'nun sağlık durumu açıklandı...

Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Francisco Montero, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Konyaspor maçında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Bu sezon, oynadığı futbol ile taraftarın ve teknik heyetini beğenisini kazanan savunmacı, Konyaspor maçının 25'inci dakikasında sakatlanarak oyundan alınmıştı.

Siyah-beyazlı kulüp, Montero'nun sağlık durumu ile ilgili kulübün resmi hesaplarından açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Takımımızın Ziraat Türkiye Kupası'nda İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta sol dizinde meydana gelen yaralanma nedeniyle oyuna devam edemeyen Francisco Montero'nun bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık (evre 2 sprain) tespit edilmiştir. Montero'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."