Süper Lig'de 22. haftanın perdesi Malatya'da açıldı. Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Saat 20:30'da başlayan mücadele 2-1 Beşiktaş üstünlüğüyle son buldu. İşte maçtan dakikalar...

YENİ MALATYASPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

YENİ MALATYASPOR 1-2 BEŞİKTAŞ

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'un konuğu oldu. Çekişmeli geçen mücadele 2-1 Beşiktaş üstünlüğüyle son buldu. Golsüz biten ilk yarıda Lens'in ayağına arkadan basan Yeni Malatyaspor kaptanı Adem büyük'ün kırmızı kartla oyun dışında kalması, oyun dengelerini değiştirdi. Beşiktaş 50. dakikada Atiba Hutchinson'un golüyle 1-0 öne geçerken, ev sahibi takım 65'te Ömer Şişmanoğlu'nun golüyle skoru eşitledi. 70. dakikada Adem Ljajic, golüyle tekrar takımını öne geçirdi. Bu arada Sırp futbolcu sevincinde aşırıya kaçarak sarı kart cezalısı durumuna düştü. Sırp oyuncu Fenerbahçe derbisinde oynamayacak. Beşiktaş 39 puana yükselirken, Yeni Malatyaspor 34 puanda kaldı. Şenol Güneş'in takımı ligde bir sonraki maçını evinde Fenerbahçe ile oynayacak. Malatya ekibi ise Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR...

89' Llajic yerini Mustafa Pektemek'e bıraktı.

70' GOL! Beşiktaş, Ljajic'in golüyle skoru 2-1'e getirdi.

67' Lens oyundan çıktı, yerine Quaresma oyunda.

65' GOL! Pozisyonun devamında kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer topu ağlara gönderdi ve maça eşitliği getirdi.

65' Lens, kaleciyle karşı karşıya durumda şutunu çekti, top kaleciden döndü.

62' Beşiktaş'ta Güven'in yerine Kagawa girdi.

50' GOL! Beşiktaş, Atiba'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

47' Bir pozisyon daha kaçtı. Ljajic ceza alanına girdi kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta Ertaç bir kurtarış daha yaptı.

46' Caner'in pasıyla topla buluşan Burak'ın kaleciyle karşı karşıya durumda yaptığı vuruşta top kalecinin ellerinde kaldı.

46' İkinci yarı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45' Güven, ceza sahası içi sol çaprazdan şutunu çekti, top dışarı gitti.

39' Adem Büyük kırmızı kart gördü.

37' Ljajic'in şutunda kaleci güçlükle topu kornere gönderdi.

36' Murat Akça sarı kart gördü.

34' Caner'in yaptığı ortada Dorukhan'ın kafa vuruşunda top direkten dışarı gitti.

32' Beşiktaş gole yaklaştı. Burak Yılmaz'ın çevirdiği topta Ljajic, yakın mesafeden vuruşunda kaleci Ertaç'ı geçemedi.

30' İlk yarım saat itibariyle iki takımın da kaleyi bulan şutu bulunmuyor.

2' Beşiktaş maçın başında gole çok yaklaştı. Yeni Malatyaspor savunmasındaki büyük hata sonrasında Lens'in ortasında Burak Yılmaz vuruşu yapamadı. Dönen topta Caner Erkin'in şutu savunmadan döndü.

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

YENİ MALATYASPOR'UN İLK 11'LERİ...

Ertaç, Bülent, Murat Akça, Mina, Chebake, Murat Yıldırım, Donald, Adem Büyük, Guilherme, Aleksic, Ömer Şişmanoğlu

BEŞİKTAŞ'I İLK 11'LERİ...

Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Güven, Burak Yılmaz

Beşiktaş'ın yedekleri: Utku, Necip, Roco, Adriano, Muhayer, Quaresma, Kagawa, Medel, Mustafa Pektemek, Larin

Sezonun ilk iki haftasında Akhisarspor ve B.B.Erzurumspor'u yenen Beşiktaş 3'üncü haftada Antalyaspor'a mağlup olmuştu. Sonrasında inişli çıkışlı grafik çizen siyah beyazlılar 3 galibiyet serisi şansını ikinci kez 15'inci haftada yakaladı. Ankaragücü ve Galatasaray'ı yenip Aytemiz Alanyaspor ile berabere kalan Beşiktaş bu fırsatı da değerlendirememişti.

Öte yandan ilk devrede deplasman maçlarında galip gelmekte zorlanan ve 9 deplasmanda sadece 2 galibiyet alan Beşiktaş, ikinci devredeki ilk 2 deplasman maçından galibiyetle ayrılarak deplasman fobisine son vermişti.

DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi dört oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Adem Ljajic, Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Gary Medel yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde 23. haftadaki Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.