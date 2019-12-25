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  3. Beşiktaş'a şok! Fikret Orman'ın asistanının kulübe haciz getirdiği iddia edildi

Beşiktaş'a şok! Fikret Orman'ın asistanının kulübe haciz getirdiği iddia edildi

Fikret Orman'ın asistanı Başak Pekin'in, Beşiktaş kulübü için haciz işlemi başlattığı iddia edildi. Beşiktaşlı yetkililerin konuyla ilgilendikleri belirtildi.

Beşiktaş'a şok! Fikret Orman'ın asistanının kulübe haciz getirdiği iddia edildi

Fikret Orman'ın asistanı Başak Pekin'in Beşiktaş için haciz işlemi başlattığı iddia edildi. Beşiktaşlı yetkililerin konuyla ilgilendikleri söylendi.

Başak Pekin'in 27 bin TL'lik alacağı için yasal yollara başvurduğu öne sürülüyor.

BAŞAK PEKİN: "KONU BENİMLE ALAKALI DEĞİL"

Başak Pekin'in konunun kendisiyle ilgili olmadığını söylediği öğrenildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün eski başkanı Fikret Orman döneminde ciddi şekilde israf yapıldığını belirtmişti.

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