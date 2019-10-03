UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. Slovan Bratislava'ya ilk maçında yenilen ve bununla birlikte Süper Lig'de kötü günler geçiren Siyah Beyazlı Takım Wolverhampton'ı yenmek istiyordu.

Wolverhampton'da gruptaki ilk maçında Braga'ya sahasında 1-0 mağlup olmuştu. Beşiktaş'ta Diaby, gece yaşadığı bulantı ve kısma şikayeti nedeniyle Wolverhampton maçı kadrodan çıkartıldı. Siyah Beyazlılar'da şanssızlıklar bitmek bilmedi ve ısınmaya çıkan N'Koudou, şiddetli migren ağrısı nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Yıldız futbolcunun yerine 11'de başlayan isim Caner Erkin oldu. 18'de olmayan Boyd'da sakatlıkların artmasının ardından kadroya dahil edilen isim oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında İngiliz ekibi Wolverhampton'a 1-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 10 dakikalık bölümü geride kalırken topa hakim olan taraf temsilcimiz Beşiktaş oldu. İngiliz ekibi daha çok topu karşılayan taraf olarak dikkat çekti.

16. dakikada Jeremain Lens çalımlarla ceza sahasına çok iyi sokuldu. Ardından Ljajic'e bir ara pas verdi. Ljajic'in içeri çevirdiği topu ise Wolves savunması uzaklaştırdı.

Karşılaşmada dakikalar 18'i gösterdiğinde Güven Yalçın şansını deneyen isim oldu. Genç futbolcu yaklaşık 30 metreden kaleyi düşündü. Top farklı şekilde auta gitti.

Mücadelenin 22. dakikasında Jeremain Lens, sağ kanatta rakibini geçip ceza sahasına doğru gidiyordu. Ama Jonny'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem faul düdüğünü çaldı. Beşiktaş tehlikeli bir noktadan duran top kazandı. Caner Erkin'in ortasında Wolves savunması topu uzaklaştırmayı başardı

Karşılaşmanın 26. dakikasında Beşiktaş'ta bir sakatlık şoku daha yaşandı. Güven Yalçın belinden sakatlanarak oyuna devam edemedi. Yerine giren isim ise Umut Nayir oldu.

27. dakikada Neto'nun sol kanattan yaptığı orta Vida'ya çarpıp kaleye yönelti. Karius son anda topu kontrol etti. İngiliz ekibi için tehlikeli bir atak olabilirdi.

Beşiktaş, ilk 30 dakikada topa daha fazla sahip oldu ancak oyunu Wolverhampton sahasına taşımakta zorlandığı gözlendi.

Karşılaşmanın ilk sarı kartı 31. dakikada çıktı. Rakibine sert müdahalede bulunan Dorukhan Toköz kartı gören isim oldu.

34. dakikada Beşiktaş tehlikeli bir atakla Wolverhampton kalesinde gözüktü. Hollandalı futbolcu Lens'in sağ taraftan ceza sahasına ortaladığı topa Caner gelişine vurdu, top dışarı gitti.

40. dakikada Dorukhan ve Saiss arasındaki ikili mücadeleye maçın hakemi Wolves lehine faul verdi. Dorukhan karara tepki gösterdi.

Beşiktaş 43. dakikada direğe takıldı. Caner'in kullandığı köşe vuruşunda yakın direkte Dorukhan vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top direkten döndü. Ardından Necip'in vuruşu yine savunmaya çarptı ve top kornere çıktı.

Maçın hakemi Harald Lechner ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı ve ekipler soyunma odalarına golsüz eşitlikle gittiler.

Rakip Wolverhampton karşılaşmanın 2. yarısına oyuncu değişikliği yaparak başladı. Pedro Neto'nun yerine oyuna giren isim Adama Traore oldu. Beşiktaş ise ilk yarıda yaptığı zorunlu değişiklik dışında başka bir değişiklik yapmadan 2. yarıya başladı.

Beşiktaş'ın ilk isabetli şutu 47. dakikada Caner Erkin'den geldi. Caner'in uzaktan şutunda top, kaleci Rui Patricio'da kaldı. Tecrübeli futbolcu sol açıkta oynamasının da vermiş olduğu rahat oyun alanı bulmasıyla en fazla rakip kaleye giden isim olarak dikkat çekti.

51. dakikada Beşiktaş sağ kanattan Lens ile hızlı bir hücum fırsatı yakaladı. Hollandalı futbolcunun Umut Nayir'e yaptığı orta ise Wolves savunmasından döndü.

Dakikalar 54'ü gösterdiğinde bu kez tehlikeli gelen taraf Wolverhmapton oldu. Moutinho'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Jimenez yükseldi, kafa vuruşu üstten auta gitti.

İngiliz ekibi bir oyuncu değişikliğine daha gitti. 62. dakikada Morgan Gibbs-White yerine oyuna dahil olan isim Leander Dendoncker oldu.

Mücadelenin 66. dakikasında Wolverhampton şansını uzaktan denedi. Wolves'ta Saiss çok uzaklardan sert bir şut gönderdi, Karius yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın 67. dakikasında Castro Otto hakem tarafından sarı kart gören isim oldu.

Maçta dakikalar 67'yi gösterdiğinde Beşiktaş maç içindeki en net pozisyonlarından birini yakaladı. Ljajic'in kullandığı frikikte ceza sahasında iyi yükselen Vida'nın kafa vuruşu direğin dibinden auta gitti.

72'de bir kez daha Beşiktaş tehlikeli gelen taraf oldu. Caner Erkin, sol kanattan ortaladı. Vida yine ileride gol arayan isim oldu. Ancak top yandan auta gitti. Yardımcı hakemin de ofsayt bayrağı havadaydı.

Beşiktaş 2. oyuncu değişikliğini 79. dakikada gerçekleştirdi. Dorukhan Toköz'ün yerine oyuna giren isim Oğuzhan Özyakup oldu.

79'da bir oyuncu değişikliği de Wolverhampton'dan... Raúl Jiménez'in yerine Patrick Cutrone oyuna girdi.

82. dakikada İngiliz ekibi tehlikeli geldi. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Cutrone'nin vuruşu yandan az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın 84. dakikasında Gökhan Gönül, Lens'in yerine oyuna girdi. Hollandalı futbolcu oyundan alınırken tribünler tarafından ıslıklandı.

Karşılaşmanın 84. dakikasında Gökhan Gönül, Lens'in yerine oyuna girdi. Hollandalı futbolcu oyundan alınırken tribünler tarafından ıslıklandı.

Karşılaşmanın 89. dakikasında Wolverhampton korner atışından Saiss ile golü buldu. Ancak yardımcı hakem pozisyonda ofsayt olduğunu belirledi ve golü iptal etti. Siyah Beyazlılar bu kararla rahat bir nefes aldı.

90+2. dakikada hakemin verdiği karar isyan eden Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı sarı kartı gören isim oldu.

90+3. dakikada Wolverhampton Boly ile golü bulan taraf oldu ve 1-0 öne geçti.

BEŞİKTAŞ WOLVERHAMPTON MAÇINDAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta mücadelesinde İngiltere'nin Wolverhampton Wanderers takımını konuk eden Beşiktaş, son maçına göre 6 değişiklikle sahaya çıktı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de Trabzonspor'a 4-1 mağlup oldukları maçın 11'ine göre 6 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Trabzonspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan oyunculardan Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül ve Tyler Boyd'u yedeğe çekti. Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan futbolculardan Burak Yılmaz ile Georges-Kevin N'Koudou ise 18 kişilik kadroda yer almadı.

Beşiktaş müsabakaya, Loris Karius, Douglas, Domagoj Vida, Necip Uysal, Pablo Rebocho, Mohamed Elneny, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Caner Erkin ve Güven Yalçın 11'i ile başladı. Siyah-beyazlılarda Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Umut Nayir, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül ve Tyler Boyd ise yedek kulübesinde yer aldı.

DIABY KADRODA YER ALMADI

Beşiktaş'ın Malili futbolcusu Abdoulay Diaby, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan 28 yaşındaki Malili futbolcuya, serum tedavisi uygulandığı belirtildi.

GEROGERS- KEVIN N'KOUDOU İSE SON ANDA KADRODAN ÇIKARILDI

Karşılaşma öncesi açıklanan ilk 11'de yer alan Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou, migren ağrısı nedeniyle son anda kadrodan çıkartıldı. Müsabaka öncesi ısınmaya katılan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, şiddetli migren ağrısı nedeniyle kadrodan çıkarılmak zorunda kalındı. Bu oyuncunun yerine ilk 11'e Caner Erkin dahil edilirken, Tyler Boyd ise yedek kulübesinde yer aldı.

TARAFTARLARIN İLGİSİ ZAYIFTI

Beşiktaş'ın Wolverhampton Wanderers ile yaptığı karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarlar fazla ilgi göstermedi. Vodafone Park'taki tribünlerde büyük boşluklar gözlenirken, mücadeleyi yaklaşık 15 bin siyah-beyazlı taraftar takip etti. Öte yandan bir grup Wolverhampton Wanderers taraftarı ise kendilerine ayrılan tribünden takımlarına destek verdi.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİNE PROTESTO

Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı kulübün yönetimine yaptığı protestoları bu maç öncesinde de sürdürdü. Siyah-beyazlı futbolseverler, karşılaşma başlamadan önce zaman zaman "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.