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Beşiktaş'a sürpriz forvet: Sandro Wagner

Beşiktaş, forvet transferi için bonservisi elinde olan Sandro Wagner ile ilgileniyor. Siyah beyazlıların 32 yaşındaki oyuncunun menajerine teklifini ilettiği öğrenildi.

Beşiktaş'a sürpriz forvet: Sandro Wagner

Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının ardından forvet arayışlarına giren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündem geldi. Siyah beyazlıların son olarak Çin'de forma giyen 32 yaşındaki forvet oyuncusu Sandro Wagner'i gündeme aldığı ve menajerine teklifini ilettiği öğrenildi. Son olarak Çin'in Tianjin Teda takımından ayrıldıktan sonra boşta olan golcü oyuncunun bonservisinin elinde olması transferi cazip kıldı. Beşiktaş'ın hedefinin 10 Ağustos'a kadar bu transfere noktaya koymak olduğu belirtildi.

SANDRO WAGNER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Alman oyuncu 29 Kasım 1987 yılında dünyaya geldi. Sandro Wagner 32 yaşındadır. Hoffenheim'dan 13 milyon Euro'ya Bayern Münih'e transfer olduktan 1 sene sonra 2019 Ocak'ta 5 milyon Euro'ya Çin'in  Tianjin Teda takımına transfer oldu. Wagner'in bonservisi elinde bulunduğu için  adı Beşiktaş ile anılmaktadır. Kariyeri boyunca 420 maçta 111 gol 32 asist yapmıştır.

Tayfun Altuntaş
Editör


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