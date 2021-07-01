Beşiktaş'a yeni rakip | Benfica ile Diego Costa yarışı

Yeni sezon öncesi eksik noktaları yapılacak transferlerle biran önce tamamlamak isteyen Beşiktaş forvet noktasında işini şansa bırakmamaya çalışıyor. Aboubakar ve Cenk Tosun'un ayrılışıyla o noktaya kaliteli bir isim getirmek isteyen yönetim yıldız oyuncu Diego Costa ile de temasa geçmişti. Siyah beyazlı ekip bu transferi bitirmeye çalışırken beklemedikleri bir rakiple karşılaştı. Portekiz devlerinden Benfica da İspanyol oyuncuya teklif götürdü. Beşiktaş yönetiminin bu gelişme sonrasında nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ FAVORİ GÖRÜNÜYOR

Uzun süredir ilgilendiği oyuncuyu kola kolay bırakmak istemeyen Beşiktaş yönetimi için bu transfer oldukça önemli. Hem kalitesini belli etmiş hem de bonservisini elinde bulunduran oyuncu siyah beyazlıların ilgisini çekiyor. Bu kalitede bir oyuncuyu bonservissiz alamayacağını bilen yönetim Costa'nın peşini uzun süredir bırakmıyor.

Öte yandan Beşiktaş'ın doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olması siyah beyazlı ekibin bu transferde elini güçlendiriyor.