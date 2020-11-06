Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Gaziantep FK-Beşiktaş maçının ilk yarısı Kevin Mirallas'ın 44. dakikada attığı gol sonucu ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda Beşiktaş Cyle Larin'in 61. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirerek arayı kapatmayı başarsa da, 64. dakikada Muhammet Demir takımı Gaziantep Fk'yı 2-1 öne geçirmeyi başardı. 90 +8'de Kenan Özer takımını 3-1 öne geçirtdi.

Başka gol olmayınca Gaziantep FK-Beşiktaş maçı, evsahibi takımın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş böylelikle üst üste aldığı iki galibiyetten sonra serisini Gaziantep'te yitirmiş oldu. Sergen Yalçın'ın ekibi deplasmandan puansız döndü.

Siyah beyazlı ekip, böylece oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlikle 10 puanda kaldı. Gaziantep FK ise bu sezon ikinci kez galip geldi.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇINDAN DAKİKALAR

27. dakikada Beşiktaş'ta Rosier'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı son anda savunmada Djilobodji uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

36. dakikada ev sahibi ekipten Dicko'nun sağ kanattan yaptığı orta şut karışımı vuruşta, kaleye yönelen topu kaleci Ersin son anda tokatlayarak uzaklaştırdı.

39. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Larin'in ceza yayı üzerinden çektiği şut direkten geri döndü.

44. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sağdan son çizgiye inen Dicko, meşin yuvarlağı ceza sahasına giren Muhammet Demir'e çıkardı. Bu oyuncunun çaprazdan yerden sert vuruşunda kaleci Ersin sağına gelen topu tokatladı. Atağın devamında arka direkte meşin yuvarlağı önünde bulan Mirallas, topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakemin uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü iptal eden Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'ın uyarısıyla golü verdi. 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

55. dakikada savunma arkasına sızan Muhammet'i durdurmak için kalesini terk eden Ersin rakibine faul yapınca kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ardından oyundan çıkan Ghezzal'ın yerine yedek kaleci Utku Yuvakıran kaleye geçti.

61. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Rosier'in sağdan yaptığı ortada arka direkte topa donunan Larin, meşin yuvarlağı filele gönderdi: 1-1.

64. dakikada ev sahibi takım tekrar öne geçti. Sağ kanattan yapılan ortayı ceza sahasında kontrol eden Muhammet Demir, düzgün vuruşla fileleri havalandırdı: 2-1.

90+8. dakikada ev sahibi takım farkı ikiye çıkardı. Oyuna yeni giren Güray Vural'ın sağ çizgiye inip içeriye çevirdiği topa ön direkte şık bir vuruş yapan Kenan Özer, meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 3-1.

Karşılaşma, Gaziantep FK'nin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.