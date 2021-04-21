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  3. Beşiktaş’da otobüs kazası! Çift katlı halk otobüsü tünel içerisinde bariyerlere çarptı, 1 kişi öldü

Beşiktaş’da otobüs kazası! Çift katlı halk otobüsü tünel içerisinde bariyerlere çarptı, 1 kişi öldü

Beşiktaş'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çift katlı halk otobüsü tünelde içerisinde bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada 1 yolcu yaralanırken, bir yolcu da hayatını kaybetti.

Beşiktaş’da otobüs kazası! Çift katlı halk otobüsü tünel içerisinde bariyerlere çarptı, 1 kişi öldü

Beşiktaş'ta trafik kazası meydana geldi. Kazada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çift katlı halk otobüsü tünelde içerisinde bariyerlere çarptı. Bariyerler otobüse ok gibi saplanırken, şoför bir süre bu şekilde ilerledikten sonra durdu. Kaza da bir yolcu hayatını kaybederken, bir kişide yaralandı.

OTOBÜS BARİYERLERE ÇARPTI

Beşiktaş Balmumcu'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çift katlı halk otobüsü tünelde bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerler otobüse ok gibi saplandı. Bir süre bu şekilde ilerleyen otobüs şoförü tünel den çıktıktan sonra yolun sağında durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması devam ederken, otobüste bulunan bir yolcunun yaralandığı bir yolcunun da hayatını kaybettiği öğrenildi.

 

 

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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