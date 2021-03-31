Beşiktaş'ı karıştıran atama! Sergen Yalçın'ın eleştirdiği Halil Umut Meler, Kasımpaşa maçını yönetecek

Milli maç arasının tamamlanmasının ardından takımlar tekrar lig maçlarına odaklanırken Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan bilgilendirmede Süper Lig'in 32.haftasında 4 Nisan Perşembe günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndan oynanacak olan Kasımpaşa - Beşiktaş maçını hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği açıklandı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ BEŞİKTAŞ MAÇINI YÖNETECEK

MHK'nin bu kararıyla Halil Umut Meler art arda iki hafta Beşiktaş maçı yönetecek. Bu karar Beşiktaş taraftarını kızdırırken MHK eleştirilerin odağı oldu. Bilindiği gibi Süper Lig'in 31.haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı maçı yöneten Halil Umut Meler, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın tarafından basın toplantısında eleştirilmişti.

SERGEN YALÇIN ELEŞTİRMİŞTİ

Sergen Yalçın, 21 Mart Pazar günü oynanan derbi maçın ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında, hakem Halil Umut Meler hakkında, "Hakem arkadaşlar ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Daha önce bizim maçlarımızı da yönetti. Hakem arkadaştan memnun değiliz. Bir daha da kendisini Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz. Biz böyle enteresan maç yöneten hakemlerle oynamak istemiyoruz. Ortadan yöneten, gördüğünü çalan hakemler gelirse çok iyi olur" ifadelerini kullanmıştı.