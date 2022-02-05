Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kadrosu belli oldu! Yıldız orta saha kadroda yok!

Spor Toto Süper Lig'in Ahmet Çalık sezonunda 24. hafta karşılaşmasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Önder Karaveli'nin gelmesiyle birlikte daha iyi bir futbol ortaya koyan ve puan ortalamasını artıran siyah-beyazlı ekipte maç için kamp kadrosu da belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atiba Hutchinson, Serdat Saatçı, Georges-Kevin N'Koudou ve Umut Meraş, sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Alex Teixeira.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş'ın muhtemel kadrosu: Ersin, Vida, Wellinton, Rıdvan, Rosier, Mehmet, Pjanic, Teixeira, Larin, Ghezzal, Batshuayi

Antalyaspor'un muhtemel kadrosu: Boffin, Naldo, Kudryashov, Güray, Bünyamin, Fernando, Hakan, Milosevic, Doğukan, Gökdeniz, Haji Wright