Beşiktaş'ın Antalyaspor maçının kadrosu açıklandı
Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.
Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlıların yeni transferi Shinji Kagawa da kadroda yer aldı.
Maç kadrosu şu isimlerden oluştu;
"Karius, Utku, Ersin, Gökhan Gönül, Caner, Adriano, Vida, Mirin, Roco, Medel, Atiba, Necip, Muhayer, Dorukhan, Ljajic, Oğuzhan, Kagawa, Lens, Larin, Mustafa, Güven"
DHA
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