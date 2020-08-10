Beşiktaş'ın mali tabloyu ayakta tutabilmek adına düzenlediği "Bırakmam Seni" kampanyası dün gece Kanal D ekranlarında yayınlandı. Bağış kampanyasına sanat ve spor camiasından birçok ünlü isim katıldı. İş adamlarının ve yöneticilerinin de bağışta bulunduğu "Bırakmam Seni" kampanyasına, Barış Murat Yağcı, BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi, Erkan Petekkaya, Hakan Altun, Hülya Avşar, İsmail Demirci, Mehmet Erdem, Onur Buldu, Ömür Gedik, Zafer Algöz de katıldı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Sergen Yalçın ile tüm branşlarda Beşiktaş forması giymiş eski ve faal sporcular ile antrenörler de yer aldı.

Yılmaz Erdoğan'ın sunuculuğunu yaptığı kampanya gecesinde tam 80 milyon TL toplandı.

EN YÜKSEK BAĞIŞ RAHMİ KOÇ'TAN

Siyah beyazlıların başkanı, açılış konuşmasında “Sayın Rahmi Koç’un kampanyamıza 10 milyon Lira destek vererek programımıza başlayacağımızı söylemek istiyorum” dedi.

Çebi ayrıca, “Yönetim kurulum 5 milyon TL bağışta bulunuyor. Ben de Beşiktaş Başkanı olarak 5 milyon TL bağışta bulunuyorum” ifadelerini kullandı. Bununla birlikte camianın önde gelen isimlerinden Cemil Kazancı ve Nevzat Demir 2’şer milyon, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk de 1 milyon lira bağışladı. Bununla ismini vermek istemeyen iki kişi toplamda 4 milyon TL’lik bağışta bulundu.