Beşiktaş’ın Denizlispor maçı ilk 11’i belli oldu!
Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Denizlispor - Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın ilk 11’i belli oldu.
Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21:00'de başlayacak Denizlispor - Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın ilk 11’i belli oldu.
MAÇ BİLGİLERİ
STAT: Denizli Atatürk Stadı
SAAT: 21:00
HAKEM: Mete Kalkavan
YAYIN: beIN Sports 1
DENİZLİSPOR: Tolgahan, Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Murawski, Kibong, Aissati, Olcay, Sacko, Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Uygun
BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Elneny, Ljajic, N'Koudou, Lens, Burak Yılmaz.
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ
- Ersin
- Gökhan Gönül
- Roco
- Victor Ruiz
- Rıdvan
- Elneny
- Atiba
- Adem Ljajic
- Lens
- N'Koudou
- Burak Yılmaz
DENİZLİSPOR'UN İLK 11'İ
- Tolgahan
- Lopes
- Mustafa Yumlu
- Oğuz
- Bergdich
- Murawski
- Kibong
- Aissati
- Olcay Şahan
- Sacko
- Rodallega
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