İstanbul26 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Beşiktaş’ın Denizlispor maçı ilk 11’i belli oldu!

Beşiktaş’ın Denizlispor maçı ilk 11’i belli oldu!

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Denizlispor - Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın ilk 11’i belli oldu.

Beşiktaş’ın Denizlispor maçı ilk 11’i belli oldu!

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21:00'de başlayacak Denizlispor - Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın ilk 11’i belli oldu.

MAÇ BİLGİLERİ

STAT: Denizli Atatürk Stadı
SAAT: 21:00
HAKEM: Mete Kalkavan
YAYIN: beIN Sports 1

DENİZLİSPOR: Tolgahan, Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Murawski, Kibong, Aissati, Olcay, Sacko, Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Uygun

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Elneny, Ljajic, N'Koudou, Lens, Burak Yılmaz.
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

Beşiktaş’ın Denizlispor maçı ilk 11’i belli oldu!

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ 

  • Ersin
  • Gökhan Gönül
  • Roco
  • Victor Ruiz
  •  Rıdvan
  • Elneny
  • Atiba
  • Adem Ljajic
  •  Lens
  •  N'Koudou
  • Burak Yılmaz

DENİZLİSPOR'UN İLK 11'İ

  • Tolgahan
  •  Lopes
  • Mustafa Yumlu
  •  Oğuz
  • Bergdich
  • Murawski
  • Kibong
  • Aissati
  • Olcay Şahan
  • Sacko
  • Rodallega
Okan Gül
Video Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT