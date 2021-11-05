Serenay Sarıkaya yalanlayıp "sıkıldım" demişti! Umut Evirgen'den büyük itiraf geldi!Serenay Sarıkaya - Umut Evirgen aşk mı yaşıyor, birlikte mi? Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen sevgili mi?Elite Naturel halka arz ne zaman? Elite Naturel halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte halka arz koduBeşiktaş'ın eksikleri belli oldu! Trabzonspor maçında o isimler olmayacak!ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert izle bugün full, tek parça izle 5 Kasım 2021 Cuma | Müge Anlı ile Tatlı Sert full izle YouTubeWhatsapp güvenlik kodu nedir? Whatsapp güvenlik kodu değişti uyarısı ne demek, nedir?İvinti Yeri ne demek, TDK'ya göre İvinti Yeri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gelinim Mutfakta 5 Kasım 2021 Cuma puan durumu | 5 Kasım Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan açıklama geldi! 'Ekmek zammı' genelgesi duyuruldu! Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacakSon dakika | Pfizer'den aşıdan sonra koronavirüs hapı müjdesi! Ölümleri ve hastaneye yatışları yüzde 89 önlüyor
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Beşiktaş'ın eksikleri belli oldu! Trabzonspor maçında o isimler olmayacak!

Beşiktaş'ın eksikleri belli oldu! Trabzonspor maçında o isimler olmayacak!

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta, dev karşılaşma öncesinde sakatlıkları bulunan oyuncuların son durumları merak ediliyordu. Siyah beyazlı ekibin zirve mücadelesindeki bu önemli karşılaşmada oynatamayacağı oyuncular belli oldu.

Beşiktaş'ın eksikleri belli oldu! Trabzonspor maçında o isimler olmayacak!

Mili aranın ardından hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir fikstürle karşı karşıya kalan Beşiktaş, kaybettiği maçların ardından devler liginde bir üst tura kalma umutlarını kaybederken, ligde de lider Trabzonspor'un 7 puan arkasında kalmıştı. Hafta sonu ligde zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Trabzonspor'un rakibi olacak siyah beyazlı ekip, maçı kazanarak arayı kapatmak istiyor. Bu kapsamda kadrosundaki sakat oyuncularına ihtiyacı olan Beşiktaş'ın oyuncularının durumu belli oldu.

1 İSİM DIŞINDA TAM KADRO

Beşiktaş'ın Trabzonspor'a karşı sahaya çıkaracağı kadroda bir isim dışında herkesin hazır durumda olacağı ifade edildi. Tam olarak hazır durumda olmadığı için Portekiz'e götürülmeyen N'koudou ve Pjanic ile son anda sakatlık yaşayan Vida ve Rosier'de bu önemli karşılaşmada oynamasına engel bir durum olmadığı ifade edildi. Öte yandan sakatlıkları devam eden Batshuayi ve Can Bozdoğan'ın ise oynama maçta oynama ihtimalinin olmadığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın eksikleri belli oldu! Trabzonspor maçında o isimler olmayacak!

KALEDE ELDİVEN DEĞİŞİYOR

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın karşılaşmada kaleyi Mert Günok'a teslim ederek tecrübesinden faydalanmak istediği ifade edildi. Siyah beyazlıların arka dörtlüsünü Rosier, Welinton, Vida ve Umut Meraş oluşturacak. Sergen Yalçın'ın defansif orta sahası her zaman olduğu gibi Josef de Souza'ya görev vermesi bekleniyor.

Beşiktaş'ın eksikleri belli oldu! Trabzonspor maçında o isimler olmayacak!

HÜCUMDA İKİ ALTERNATİF

Hücum hattında iki alternatifi kadro alternatifi üretebilen siyah beyazlılarda Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin ve Güven ilk tercih gibi görünürken, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, N'Koudou ve Larin de ikinci alternatif olarak duruyor. N'Koudou'nun sakatlıktan yeni çıkması ve formunu hemen bulamayabileceği için ilk alternatifin kullanılması bekleniyor.

Beşiktaş'ın Trabzonspor karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: Mert Günok - Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, Josef, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Güven Yalçın.

Beşiktaş'ın eksikleri belli oldu! Trabzonspor maçında o isimler olmayacak!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT