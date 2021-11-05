Beşiktaş'ın eksikleri belli oldu! Trabzonspor maçında o isimler olmayacak!

Mili aranın ardından hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir fikstürle karşı karşıya kalan Beşiktaş, kaybettiği maçların ardından devler liginde bir üst tura kalma umutlarını kaybederken, ligde de lider Trabzonspor'un 7 puan arkasında kalmıştı. Hafta sonu ligde zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Trabzonspor'un rakibi olacak siyah beyazlı ekip, maçı kazanarak arayı kapatmak istiyor. Bu kapsamda kadrosundaki sakat oyuncularına ihtiyacı olan Beşiktaş'ın oyuncularının durumu belli oldu.

1 İSİM DIŞINDA TAM KADRO

Beşiktaş'ın Trabzonspor'a karşı sahaya çıkaracağı kadroda bir isim dışında herkesin hazır durumda olacağı ifade edildi. Tam olarak hazır durumda olmadığı için Portekiz'e götürülmeyen N'koudou ve Pjanic ile son anda sakatlık yaşayan Vida ve Rosier'de bu önemli karşılaşmada oynamasına engel bir durum olmadığı ifade edildi. Öte yandan sakatlıkları devam eden Batshuayi ve Can Bozdoğan'ın ise oynama maçta oynama ihtimalinin olmadığı öğrenildi.

KALEDE ELDİVEN DEĞİŞİYOR

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın karşılaşmada kaleyi Mert Günok'a teslim ederek tecrübesinden faydalanmak istediği ifade edildi. Siyah beyazlıların arka dörtlüsünü Rosier, Welinton, Vida ve Umut Meraş oluşturacak. Sergen Yalçın'ın defansif orta sahası her zaman olduğu gibi Josef de Souza'ya görev vermesi bekleniyor.

HÜCUMDA İKİ ALTERNATİF

Hücum hattında iki alternatifi kadro alternatifi üretebilen siyah beyazlılarda Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin ve Güven ilk tercih gibi görünürken, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, N'Koudou ve Larin de ikinci alternatif olarak duruyor. N'Koudou'nun sakatlıktan yeni çıkması ve formunu hemen bulamayabileceği için ilk alternatifin kullanılması bekleniyor.

Beşiktaş'ın Trabzonspor karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: Mert Günok - Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, Josef, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Güven Yalçın.