Beşiktaş'ın eski yıldızı Gary Medel'in başı belada! Ölüm tehditleri alıyor!

2017 ile 2019 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen ve siyah-beyazlı ekiple başarılı bir performans sergileyerek iz bırakan Şilili futbolcu Gary Medel şu sıralar sıkıntılı günler geçiriyor.

Babasının karıştığı bir trafik kazası nedeniyle başı derde giren yıldız, karşı taraftan ölüm tehditleri alıyor.

KENDİSİNİ KOVALAYANLAR HAKARET ETTİ""

Babasının karıştığı kaza sonrası karşı taraf Gary Medel ve ailesinin ev adresini paylaştı ve aileye mesajlar yollayarak tehditlerde bulundu. 34 yaşındaki futbolcu, babasının kaza üzerine olay yerinden hemen ayrılmasıyla ilgili sorulan soru üzerine "Kendisini kovalayanlar hakaretler etti. O da korktu" ifadelerini kullandı.

MEDEL'İN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

2017 yılında Inter'den 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'a transfer olan Medel, siyah-beyazlı ekibin formasıyla çıktığı 77 karşılaşmada 1 gol atıp 2 de asist yapmıştı. Deneyimli futbolcu 2019 yılında ise Beşiktaş'tan ayrılarak 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Bologna'ya gitti. Bu sezon İtalyan ekibinde 22 karşılaşmada görev alan Medel 1 asist kaydetti.