Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisi kadrosu belli oldu

Süper Lig Cemil Usta Sezonun son derbisinde yarın saat 21.00'da Beşiktaş, Vodofone Park Stadyumunda Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu derbi öncesi Beşiktaş'ın 20 kişilik maç kadrosu da belli oldu.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği 20 kişilik maç kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Burak Yılmaz, Necip Uysal, Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby, Kevin-Prince Boateng.

N'KOUDOU, ADEM LJAJİC VE UMUT NAYİR DERBİDE FORMA GİYEMEYECEK

Siyah-beyazlı futbol takımında sarı kart cezalısı Georges-Kevin N'Koudou ile kulüp tarafından kalan 2 haftada oynayamayacakları açıklanan Adem Ljajic ve Umut Nayir Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almadı.