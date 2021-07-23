Beşiktaş'ın gündemindeki Alex Teixeira'dan açıklama

Beşiktaş'ın geçen hafta prensip anlaşmasına karar vererek Türkiye'ye davet ettiği Brezilyalı 10 numara Alex Teixeira, BAE ekibi Sharjah'dan teklif gelmesinin ardından siyah beyazlıları bekletmeye almıştı.

Beşiktaş'ın ilgilendiği Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira transfer kararını verebilmek için ailesiyle Dubai'ye geldiğini yakında kararını açıklayacağını duyurdu.

Beşiktaş'ın önerdiği yıllık ücretin yaklaşık 3 katına Sharjah'a imza atacağıöne sürülen Alex Teixeira, dün görüşmeler yapmak üzere Dubai'ye gitti. Siyah beyazlı taraftarların sonucunu merakla beklediği görüşmeler hakkında bilgi vermeyen Brezilyalı 10 numara, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayıp, kararını yakında açıklayacağını ilan etti.

Brezilyalı yıldız Alex Teixeira sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda "Geleceğimle ilgili son iddialar nedeniyle, ailemle birlikte karar verebilmek için menajerimle görüşmek üzere Dubai'ye geldim. Transferle ilgili kararı ben veya menajerim açıklayacaktır." dedi.

Alex Teixeira kimdir?

Brezilyalı oyuncu Vasco Da Gama'da başladığı kariyerinde Shakhtar Donetsk ve Çin'in Jiangsu ekibinin formalarını giydi.

Ocak ayından bu yana serbest durumda olan 31 yaşındaki oyuncu, Jiangsu ile son sezonda çıktığı 20 maçta 10 gol attı, 5 asist yaptı.

Teixeria, 2016 Shakhtar Donetsk’ten Jiangsu’ya transfer olurken, Çin ekibi oyuncunun bonservisine 50 milyon Euro ödemişti.