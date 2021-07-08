Beşiktaş'ın hazırlık kampı maçları belli oldu

Yeni sezon hazırlıkları için kamp programına giren ve çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta hazırlık maçı tarihleri ve takımları belli oldu. Siyah beyazlı İspanya Alice kampında 3 hazırlık maçı oynayacağını bildirdi.

27 Temmuz: Beşiktaş - Real Mallorca

31 Temmuz: Beşiktaş - Levante

4 Ağustos: Beşiktaş - Getafe