Beşiktaş'ın hazırlık kampı maçları belli oldu
Yeni sezon öncesinde hazırlık sürecinde olan Beşiktaş kamp döneminde hazırlık maçları ile gelişim kaydetmek istiyor. Siyah beyazlı ekibin kamp dönemi hazırlık maçları belli oldu.
Yeni sezon hazırlıkları için kamp programına giren ve çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta hazırlık maçı tarihleri ve takımları belli oldu. Siyah beyazlı İspanya Alice kampında 3 hazırlık maçı oynayacağını bildirdi.
27 Temmuz: Beşiktaş - Real Mallorca
31 Temmuz: Beşiktaş - Levante
4 Ağustos: Beşiktaş - Getafe