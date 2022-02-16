Beşiktaş'ın hücumcuları tel tel dökülüyor! Golü de mi Atiba atsın?

Spor Toto Süper Lig'de gol atma problemi yaşayan Beşiktaş, ligin son 5 haftasında gol yollarında iyice etkisiz kaldı. Beşiktaş'ın bu sezon hücumda oyuncuları olan Michy Batshuayi, Cyle Larin ve Güven Yalçın takımlarına pozisyona girmelerine rağmen skor üretmekte zorlanıyor. Siyah-beyazlı ekipte topu ağlarla buluşturma yolunda sıkıntı yaşanması alınacak puanları da engelliyor.

BATSHUAYİ GOLÜ UNUTTU

Beşiktaş formasıyla 9 gole imza atan Michy Batshuayi son 3 maçta gol atmayı başaramadı. Sezon başından beri kaçırdığı goller nedeniyle taraftarların eleştirisini alan yıldız golcü, ligdeki son golünü 22. haftadada oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçında penaltıdan kaydetmişti. Belçikalı forvet Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında toplam 263 dakika sahada kalmasına rağmen skor üretemedi.

LARİN'İN PERFORMANSI DÜŞTÜ

Süper Lig'deki son olarak 18. haftada Göztepe karşılaşmada ağları havalandıran Cyle Larin, forma giydiği İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük, Fraport TAV Antalyaspor ve Adana Demirspor maçlarında takımına gol katkısı sağlayamadı. Sözleşme imzalama noktasında bir türlü anlaşma sağlanamayan oyuncunun kafa karışıklığı performansına da yansıdı.

GÜVEN YALÇIN GOL ORUCUNDA

Michy Batshuayi ve CyleLarin''in ardından siyah-beyazlı ekibin en golcü oyuncusu konumunda yer alan Güven Yalçın ise oynadığı son 9 karşılaşmada müsabakada golle buluşamadı. 16. haftada oynanan Yukatel Kayserispor maçında gole imza atan Güven; Fenerbahçe, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Adana Demirspor maçlarında gol atamadı.