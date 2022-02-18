Beşiktaş'ın istediği Caleb Ekuban transferiyle ilgili resmi açıklama geldi! Gece yarısı duyuruldu!

Önümüzdeki sezon için kadrosuna takviye yapacağı isimlerle görüşmelerine şimdiden başlayan Beşiktaş, daha önce ligimizden Trabzonspor'da oynayan Caleb Ekuban'ı gündemine almıştı.

Siyah-beyazlı ekibin görüşmelerde ciddi aşama katettiği ifade edilirken menajerinden ise resmi açıklama geldi.

BEŞİKTAŞ İDDİALARINI YALANLADI

Caleb Ekuban'ın Türkiye temsilcisi olan menajer Mathieu Markaroğlu, Ekuban'ın Genoa'da başarılı bir sezon geçirdiğini ve kulübünde mutlu olduğunu dile getirdi. oyuncunun geleceğiyle ilgili şu an için konuşmanın doğru olmadığını ifade eden menajer "Şu an herhangi bir kulüpten girişim yok" sözleriyle Beşiktaş'ın teklif yaptığı iddialarını yalanladı.

İTALYA'DA UMDUĞUNU BULAMADI

Trabzonspor'da etkili bir performans ortaya koyan ve birçok farklı bölgede oynayabilmesiyle takımına alternatif yaratan Caleb Ekuban, sonrasında 1.8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Genoa'ya transfer olmuştu. İtalya'da beklentilerin altında kalan ve mutsuz olduğu öne sürülen Ganalı futbolcu için Beşiktaş'ın temaslarını hızlandırdığı öne sürülmüştü.

KATKI SAĞLAYAMADI

2020-21 sezonunda Trabzonspor'da oldukça başarılı bir performans sergileyerek tüm dikkatleri üzerine çeken Caleb Ekuban, Genoa takımında ise eski formunu aratır durumda. 27 yaşındaki Ganalı futbolcu, İtalyan ekibiyle çıktığı 24 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3,5 milyon euro.