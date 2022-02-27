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Beşiktaş'ın Önder Karaveli yönetiminde bileği bükülmüyor!

Teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın yerine Önder Karaveli'yi getiren Beşiktaş, iyi bir çıkış yakalayarak üst sıralara tırmandı. Siyah beyazlı ekip Karaveli yönetiminde yenilgiyi de unuttu.

Beşiktaş'ın Önder Karaveli yönetiminde bileği bükülmüyor!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan ve zorlu maçta rakibini 3-2 yenerek yoluna devam eden Beşiktaş, teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde önemli bir çıkış yakaladı. Siyah-beyazlı ekip, Karaveli'nin yönetiminde çıktığı son 8 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmezken, söz konusu dönemde 4 galibiyet ve 4 beraberlikle 16 puan topladı.

ÇIKIŞ YAKALADI

Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilen Beşiktaş, sonraki 8 maçta Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük ve Altay'ı 1-0'lık skorlarla mağlup ederken, Demir Grup Sivasspor'a da 3-2 üstünlük sağladı.

Beşiktaş aynı dönemde Çaykur Rizespor (2-2), Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1), Fraport TAV Antalyaspor (0-0) ve Adana Demirspor (1-1) maçlarını berabere tamamladı.

Beşiktaş'ın Önder Karaveli yönetiminde bileği bükülmüyor!

EN UZUN YENİLMEZLİK SERİSİ

Siyah-beyazlı takım, bu sezon en uzun yenilmezlik serisini de Önder Karaveli yönetiminde yakaladı.

Kasımpaşa maçının ardından istifa eden eski teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde ilk 6 karşılaşmasında rakiplerine mağlup olmayan Beşiktaş, sonraki 9 müsabakada ise 2 galibiyet, bir beraberlik alırken, rakiplerine 6 kez yenildi.

DEPLASMANDA SON 5 MAÇTA YENİLMEDİ

Beşiktaş, Önder Karaveli yönetiminde deplasmanda da son 5 maçta mağlup olmadı.

Bu sezon tarihinin en kötü deplasman performanslarından birini gösteren siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın dönemindeki ilk iki dış saha maçında birer galibiyet ve beraberlikten sonra üst üste 4 kez mağlup oldu.

Yalçın yönetiminde çıktığı son lig maçında Kasımpaşa ile deplasmanda berabere kalan Beşiktaş, Karaveli ile ilk iki dış saha mücadelesinde birer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, Karaveli yönetiminde son 5 dış saha maçında ise rakiplerine mağlup olmadı ve 2 galibiyet, 3 beraberlikle 9 puan çıkardı.

Beşiktaş'ın Önder Karaveli yönetiminde bileği bükülmüyor!

EVİNDE DE PERFORMANSINI ARTIRDI

Beşiktaş, Karaveli yönetiminde iç saha performansını da düzeltmeye başladı.

Sergen Yalçın döneminde evinde üst üste Trabzonspor'a 2-1 ve GZT Giresunspor'a 4-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, son 5 iç saha maçında 4 galibiyet ve bir beraberlik aldı.

Sahasındaki son 5 maçta Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş; Yukatel Kayserispor'u 4-2, Göztepe'yi 2-1, Gaziantep FK ve Altay'ı 1-0'lık skorlarla yendi.

Kaynak: AA

    

Bölge Gündem Editör Ekibi
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