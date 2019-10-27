Beşiktaş'ın rakibi Slovan Bratislava liginde galip 

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Slovan Bratislava, Zemplin Michalovce'yi 29'uncu dakikada Andraz Sporar'ın kaydettiği golle 1-0'lık skorla mağlup etti.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki rakiplerinden Slovan Bratislava, deplasmanda Zemplin Michalovce'yi 29'uncu dakikada Andraz Sporar'ın kaydetitği golle 1-0'lık skorla mağlup etti ve Slovakya Süper Lig'inde liderliğini sürdürdü. Slovak ekibi liginde 13 maç sonunda 32 puanla liderlik koltuğunda otururken en yakın rakibi DAC Dunajska Streda'nın 4 puan önünde liderlik koltuğunu bırakmadı.

Kaynak: DHA