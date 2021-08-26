Şampiyonlar Ligi kura çekimi 26 Ağustos Perşembe akşamı İstanbul'da gerçekleştirildi. Türkiye'yi bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş temsil ediyor. Peki Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu mu? | Beşiktaş şampiyonlar ligi 2021 rakipleri İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU MU?

Avrupa futbolunun en prestijli mücadelelerinden biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 grupları belli oldu.

Bugün kura çekimi saat 19.00'da başladı. İstanbul'da, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan kura çekiminde futbolseverlerin merakla beklediği temsilcimiz Beşiktaş'ın grup aşamasındaki rakipleri de belli oldu.

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ 2021 RAKİPLERİ

A GRUBU: Manchester City, PSG, Leipzig, Club Brugge

B GRUBU: Atletico Madrid, Liverpool, Porto, Milan

C GRUBU: Sporting, Borussia Dortmund, Ajax, BEŞİKTAŞ

D GRUBU: Inter, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sheriff

E GRUBU: Bayern Münih, Barcelona, Benfica, Dinamo Kiev

F GRUBU: Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys

G GRUBU: Lille, Sevilla, Salzburg, Wolfsburg

H GRUBU: Chelsea, Juventus, Zenit, Malmö