Beşiktaş'ın sakatlıklarla başı dertte! Listeye yeni isimler eklendi!

Sezonun henüz başlarında olunmasına rağmen sıkışık fikstürlerin gelmesiyle birlikte Beşiktaş takımında art arda yaşanan sakatlıklar can sıkmaya devam ediyor. Borussia Dortmund maçıyla başlayan sakatlıklar nedeniyle ilk olarak Antalyaspor maçına eksik kadroyla çıkmaz zorunda kalan siyah beyazlı ekip, daha sonra Altay karşısında da eksiklerle mücadele etmişti. Bu müsabakada da şok sakatlıklar yaşayan Beşiktaş'ta maçın ardından da kötü haberler gelmeye devam ediyor.

LİSTE KABARDI

Hafta içi Ajax karşısında mücadele edecek olan Beşiktaş'ta bugün sakatlanan Pjanic forma giyemeyecek. Öte yandan daha önceden sakatlıkları devam eden Batshuayi, Vida, Wellinton, N'koudou, Larin, Teixeira, Mehmet Topal gibi isimlerin de maça yetişemeyeceği düşünülüyor. Altay maçının ardından ise liste kabardı.

ORTA SAHADA OYUNCU KALMADI

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, bahane değil çözüm bulmaları gerektiğini söylemişti. Öte yandan maçın ardından ağrıları olan Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutcinson'un da Ajax maçında forma giyemeyeceği ifade ediliyor. Kadrosundaki en geniş rotasyonu orta sahada olan siyah beyazlıların neredeyse tüm orta saha oyuncularının sakatlanmasının ardından devler liginde nasıl bir kadroyla mücadele edeceği ise merak konusu oldu.

SAKATLIKLARIN SEBEBİ MERAK EDİLİYOR

Öte yandan Beşiktaş'ta kısa süre içerisinde bu kadar çok sakatlık yaşanması da akıllarda soru işareti bıraktı. Özellikle sakatlıkların büyük bir bölümünün darbeye bağlı olmamasının ardından taraftarlar yanlış antrenman tekniklerinin mi buna neden olduğunu merak ediyor. Sosyal medyada da bu durumu gündeme getiren bazı Beşiktaş taraftarları bu kadar sakatlığın tesadüf olamayacağını ve Sergen Yalçın'ın antrenman sistemini eleştirmeye başladı.