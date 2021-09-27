Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi Maçı’na Galatasaray Lisesi Mezunu Hakem

Bastien daha önce de Türk takımlarının maçlarını yönetmişti. Fenerbahçe – Manchester United ve Galatasaray – Schalke 04 maçlarında hakem olarak görev alan Bastien’in Türkçe konuştuğu biliniyor.

İnternette Fransız hakem Benoit Bastien'in Galatasaray Lisesi mezunu olduğu konuşulurken durumla ilgili net bir bilgi yer almıyor.

BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇI NE ZAMAN?

Siyah-beyazlılar 28 Eylül Salı günü gecesi Hollanda’nın en iyi futbol takımları arasında yer alan Ajax ile karşılaşacak.

UEFA yaptığı açıklamada, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Johan Cruyff Arena'da 28 Eylül Salı günü 19.45’te başlayacak müsabakada, Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak.

Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yardımcı hakem oldukları maçta Jeremie Pignard dördüncü hakem olarak görev alacak.

EXXEN'DEN CANLI YAYIN

TSİ saat 19.45'te başlayacak Amsterdam’da Johan Cruijff Arena'da oynanacak maç Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ

Ligde son maçta Altay’a 2-1 mağlup olan Beşiktaş bu karşılaşmaya 11 eksikle çıkmıştı. Bu eksiklerin arasına Pjanic, Atiba, Salih ve Oğuzhan da dahil oldu.

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi Grubu ilk maçında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u evinde ağırlamıştı. Bu karşılaşmada da 2-1'lik skor ile mağlup olmuştu.

Salı gecesi Ajax karşısında sahaya çıkacak muhtemel ilk 11 şöyle:

Beşiktaş: Ersin - Rıdvan, Serdar, N'Sakala, Rosier - Josef, Salih, Can, Gökhan - Kenan, Batshuayi.