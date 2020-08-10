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  3. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu!

Süper Lig'de Abdullah Avcı ile iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesinin ardından büyük bir çıkış yakaladı ve ligi 3. sırada bitirdi. Trabzonspor'un da UEFA'dan aldığı ceza dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak olan siyah-beyazlıların rakibi bugün belli oldu.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu!

Süper Lig'de sezona iyi başlayamayan ve Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, Sergen Yalçın ile anlaşmıştı. Deneyimli teknik adamın takımın başına geçmesinin ardından, büyük bir çıkış yakalayarak sezonu 3. sırada bitiren siyah-beyazlılar, Trabzonspor'un da UEFA tarafından verilen cezanın CAS onayını almasıyla Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak. 

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BELLİ OLDU

Kura çekimi gerçekleşti. Temsilcimiz Beşiktaş, Yunanistak ekibi PAOK ile eşleşti. Tek maç üzerinden oynanacak eşleşme seyircisiz olarak Yunanistan'ın Selanik şehrinde yapılacak. Karşılaşmanın tarihi 25 veya 26 Ağustos. Karşılaşmanın rövanşı olmayacağından dolayı maçın eşitlikle geçilmesi ve uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları sonucunda turu geçen ekip belli olacak.

2. Ön Eleme Turu'ndaki diğer eşleşmeler şu şekilde:

Lokomativa Zagreb - Radip Wien
AZ Alkmaar - Viktoria Plzen

Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın "Bırakmam Seni" kampanyasında toplanan miktar belli oldu!

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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