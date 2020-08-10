Süper Lig'de sezona iyi başlayamayan ve Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, Sergen Yalçın ile anlaşmıştı. Deneyimli teknik adamın takımın başına geçmesinin ardından, büyük bir çıkış yakalayarak sezonu 3. sırada bitiren siyah-beyazlılar, Trabzonspor'un da UEFA tarafından verilen cezanın CAS onayını almasıyla Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BELLİ OLDU

Kura çekimi gerçekleşti. Temsilcimiz Beşiktaş, Yunanistak ekibi PAOK ile eşleşti. Tek maç üzerinden oynanacak eşleşme seyircisiz olarak Yunanistan'ın Selanik şehrinde yapılacak. Karşılaşmanın tarihi 25 veya 26 Ağustos. Karşılaşmanın rövanşı olmayacağından dolayı maçın eşitlikle geçilmesi ve uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları sonucunda turu geçen ekip belli olacak.

2. Ön Eleme Turu'ndaki diğer eşleşmeler şu şekilde:

Lokomativa Zagreb - Radip Wien

AZ Alkmaar - Viktoria Plzen

Beşiktaş'ın "Bırakmam Seni" kampanyasında toplanan miktar belli oldu!