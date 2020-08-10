Süper Lig'de sezona iyi başlayamayan ve Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, Sergen Yalçın ile anlaşmıştı. Deneyimli teknik adamın takımın başına geçmesinin ardından, büyük bir çıkış yakalayarak sezonu 3. sırada bitiren siyah-beyazlılar, Trabzonspor'un da UEFA tarafından verilen cezanın CAS onayını almasıyla Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak.

Siyah-beyazlıların ilk rakibi bugün TSİ 13.00'da belli olacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Beşiktaş'ın bu turda 3 tane muhtemel rakibi bulunuyor. Siyah beyazlılar, Yunanistan'ın PAOK, Hollanda'nın AZ Alkmaar, Hırvatistan'ın Lokomotiv Zagreb takımıyla eşleşecek.

Rakibin belli olmasının ardından maçlar 25 ya da 26 Ağustos'ta tek maç üzerinden oynanacak. Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde 3. ön eleme ve play-off turlarını oynama şansı doğacak.

Temsilcimizin rakibi belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.