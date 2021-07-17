Beşiktaş'ın yeni genel müdürü Ceyhun Kazancı kimdir?

Siyah beyazlı ekipte genel müdürlük (CEO) görevi için yeni bir isimle anlaşma sağlandı. Kamuoyu Aydınlatma Platform'una yapılan bildiride bu ismin Ceyhun Kazancı olduğu ifade edildi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada:

“Şirketimize önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ceyhun Kazancı, BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde görev yapacak ve Beşiktaş JK Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü’ne (CEO) raporlayacağı öğrenilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ GENEL MÜDÜRÜ CEYHUN KAZANCI KİMDİR?

2016 yılından bu yana Passolig Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Ceyhun Kazancı, Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı.

2011 senesinde Procas Sportif Danışmanlık Menajerlik adlı şirkette çalışan Kazancı, 2012 yılında ise IMG Doğuş'ta stat ve arena projesinde direktör olarak görev yaptı.

1 sene Asset Sportif'te genel menajer asistanlığı görevini üstlendi.

17 Temmuz 2021 tarihinde Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine getirildi.