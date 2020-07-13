Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Malatyaspor Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Malatyaspor Beşiktaş'la karşı karşılaşacak.
Koeronavirüs salgını sebebiyle aksayan Süper Lig'de, çizdiği başarılı grafikle 4. sıraya kadar tırmanan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.
Beşiktaş'ın 53, Yeni Malatyspor'un 32 puanı var.
YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ İLK 11'LERİ
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Acquah, Donald, Robin Yalçın, Murat, Gökhan Töre, Umut.
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Necip, Lens, N'Koudou, Boyd, Diaby.
YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı saat 21.00'de başlayacak. Hakem Fırat Aydınus'un düdük çalacağı zorlu müsabaka beIN Sports HD 2'den naklen yayınlanacak.
HABERE YORUM KAT