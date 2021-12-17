Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Bruno Pinheiro İstanbul'a geliyor

Son dakika haberi... Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Dalgakıran, yaptığı açıklamada "Bruno Pinheiro yakın zamanda İstanbul'da olacak" ifadesini kullandı.

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BRUNO PİNHEİRO KİMDİR?

30 Ekim 1976 yılında Portekiz'de dünyaya gelen Bruno Pinheiro, antrenör olarak 1.16 yıl görev almıştır. UEFA pro lisans sahibi 45 yaşındaki deneyimli teknik direktör, genellikle 4-3-3 taktiğiyle sahaya çıkmaya sıcak bakıyor. Tam adı Bruno Miguel Nogueira Pinheiro Portekizli çalıştırıcı Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü oldu.

Kariyerine Benfica takımının altyapısında görev alarak başlayan Bruno Pinheiro daha sonra Belenses'de görev aldı. Ardından Mafra takımında teknik direktör yardımcısı olarak çalışan Pinheiro yeniden Belenses'e dönerek altyapı takımlarını çalıştırdı. 2014 yılında Eléctrico takımını çalıştıran Pinheiro daha sonra ise Katar altyapı takımlarında görev aldı. Güncel olarak Estoril Praia takımında görev alan deneyimli antrenörün sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.