Son dakika | Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Yönetim son karar için toplanıyor Son dakika haberi.. Beşiktaş, yeni teknik direktör için çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör için karar aşamasında olan Beşiktaş'ta yönetim, son karar için yarın saat 14.00'te toplanacak.

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Son dakika haberi... Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın istifa etmiş, 9 Aralık Perşembe günü Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama ile Sergen Yalçın'ın istifasının kabul edildiği duyurulmuştu. Yeni teknik direktör için Beşiktaş Yönetim Kurulu, 13 Aralık Pazartesi saat 14.00'te Vodafone Park’taki yönetim kurulu ofisinde toplantı yapacak. SERGEN YALÇIN'IN ARDINDAN BEŞİKTAŞ'TA TEKNİK DİREKTÖR KİM OLACAK? Daniel Farke ve Slaven Bilic ile anlaşamayan Beşiktaş, Şenol Güneş ve Okan Buruk ile temasa geçmişti. Siyah Beyazlılarda görev yaptığı 4 sezonda 2 şampiyonluk kazanan Güneş listesinin ilk sırasında yer alırken, Okan Buruk alternatif isimler arasında. Yönetim kurulu, Rus teknik adam Stanislav Cherchesov ile de temasa geçti. Son olarak Rusya Milli takımını çalıştıran 58 yaşındaki teknik adam Avrupa Şampiyonası’nın ardından görevinden ayrılmıştı. Beşiktaş yönetimi yapacağı görüşmelerin ardından, Fenerbahçe derbisi öncesinde en geç çarşamba gününe kader yeni teknik direktörünü açıklamayı planlıyor. Gol düellosunda kazanan Beşiktaş! Berkem Temizel Gece Editörü