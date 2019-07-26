Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas, İstanbul'a iniş yaptı
Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas Pereira dos Santos, İstanbul'a iniş yaptı.
Douglas Pereira dos Santos, THY'nin TK16 sefer sayılı uçağıyla Brezilya'nın Sao Paulo kentinden İstanbul Havalimanı'na geldi.
SANTOS'U BEŞİKTAŞ'IN YETKİLİLERİ KARŞILADI
Saat 21.30'da İstanbul Havaliman'ına ayak basan Brezilyalı futbolcuyu Beşiktaş'ın yetkilileri karşıladı.
Yarın sağlık kontrollerinden geçecek olan Brezilyalı yıldız, sonrasında Beşiktaş'ın Avusturya kampına katılacak.
Etiketler : Douglas Pereira dos Santos
HABERE YORUM KAT