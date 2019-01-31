Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa, İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Shinji Kagawa, İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Shinji Kagawa, İstanbul'a geldi.
Almanya'dan kalkan uçakla Atatük Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Japon futbolcuyu Beşiktaşlı yetkililer ve az sayıda Siyah-beyazlı taraftar karşıladı. Kagawa daha sonra beraberindeki heyetle alandan ayrıldı.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Shinji Kagawa, akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Kagawa'nın alana gelişi
-Alandan çıkışı
-Detaylar
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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