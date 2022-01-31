Beşiktaş'lı Cyle Larin adını Kanada tarihine altın harflerle yazdırdı!

Kanada 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde yoluna dolu dizgin devam ederken son maçtaki rakibi ABD oldu.

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası biletini almak isteyen Kanada'nın golleri gol umudu Cyle Larin ve Sam Adekugbe'den geldi.

26 yaşındaki Beşiktaş'lı forvet maçın henüz 7. dakikasında Lille'li Jonathan David'in asistinde ağları havalandırdı.

Maçın uzatma kısımlarında 90+5. dakikada sahneye yine tanıdık bir isim Hataysporlu Sam Adekugbe çıktı. Kanada bu golle sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

CYLE LARIN TARİHE GEÇTİ

Kanada Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu unvanının yeni sahibi attığı golle Cyle Larin oldu.

Milli forma altında çıktığı 46 maçta 23 gol atan Larin, 1998-2015 yılları arası milli takım formasını 81 defa terleten Dwayne De Rosario'yu (22) geçerek ülkesinin

Larin milli formayla çıktığı 46. maçında 23. kez ağları sarstı ve 1998-2015 yılları arası milli takım formasını 81 kez giyen Dwayne De Rosario'yu (22) geçerek ülkesinin en golcü oyuncusu oldu.

DİĞER EFSANE

Diğer bir Beşiktaş'lı oyuncu Atiba Hutchinson ise Kanada Milli Takımı formasıyla en fazla sahaya çıkan futbolcu konumunda.

38 yaşında olan deneyimli futbolcu 2003'ten bu yana Kanada ile 91 maça çıktı ve 8 gol kaydetti.