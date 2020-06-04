Beşiktaşlı futbolcular tarafından George Floyd anıldı!

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah yaptıkları 1.5 saatlik idman öncesi Beşiktaşlı oyuncular, Minneapolis'te bir polis memuru tarafından boğularak öldürülen George Floyd için tişörtleriyle isminin baş harflerini oluşturarak Floyd'u andılar.

Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürdüğü hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.



GEORGE FLOYD ANILDI



ABD vatandaşı George Floyd'un Minneapolis'te bir polis memuru tarafından boğularak öldürülmesi, tüm dünyada büyük bir üzüntü yaratmıştı. Beşiktaşlı futbolcular, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri antrenman öncesinde, siyah-beyaz tişörtleriyle George Floyd'un isminin baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdi ve Floyd'u andılar.