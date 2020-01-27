Burak Yılmaz'dan büyük yardım bağışı... Canlı yayına katılan yıldız oyuncu, Beşiktaşlı futbolcular olarak 300 bin TL bağışta bulunduklarını ifade etti.

TV8'de Acun Ilıcalı önderliğinde Elazığ ve Malatya'daki depremzede vatandaşlarımız için düzenlenen yardım kampanyasına Beşiktaşlı futbolcular da katıldı. Takım adına canlı yayına bağlanan Burak Yılmaz, 300.000 TL bağışta bulunduklarını söyledi.

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULAR 300.000 TL YARDIMDA BULUNDU

Canlı yayın TV8'de bağlanan Burak Yılmaz, "Öncelikle ülkemize geçmiş olsun. Çok üzüntülüyüz. Bütün yayınları yakından takip ettik. Yerli, yabancı. Maçtan önce toplantı yaptık. Yabancı arkadaşlarımıza sağduyuları için teşekkür ediyorum. Futbolcu kardeşlerimiz ve biz 300.00 TL yardımda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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ACUN ILICALI: "NE MUTLU Kİ, BEŞİKTAŞ'IN BÖYLE DUYARLI FUTBOLCULARI VAR"

Çok teşekkür ediyorum Burak. Beşiktaşlı futbolculara da teşekkür ediyoruz. Bu duyarlılığa sahip olmak çok güzel. Beşiktaş camiasına ne mutlu ki, böyle duyarlı futbolcular var.