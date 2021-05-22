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Beşiktaşlı Necip Uysal, Nur Beşkardeşler ile evlendi! İşte düğünden fotoğraflar

Beşiktaş Futbol Takımı kaptanı Necip Uysal, Nur Beşkardeşler ile evlendi.

Beşiktaşlı Necip Uysal, Nur Beşkardeşler ile evlendi! İşte düğünden fotoğraflar

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada Necip Uysal  - Nur Beşkardeşler çiftinin 21 Mayıs Cuma günü Four Seasons Hotel’de düzenlenen törende evlendiği belirtildi.

Açıklamada," Başkanımız Ahmet Nur Çebi, şahitlik yaptığı nikah töreninin ardından Necip-Nur çiftini tebrik etti." denilerek , Necip-Nur Uysal çiftine ömür boyu mutluluklar dilendi. 

İşte düğünden fotoğraf kareleri:

Beşiktaş Futbol Takımı kaptanı Necip Uysal, Nur Beşkardeşler ile evlendi. Beşiktaş Futbol Takımı kaptanı Necip Uysal, Nur Beşkardeşler ile evlendi. Beşiktaş Futbol Takımı kaptanı Necip Uysal, Nur Beşkardeşler ile evlendi. Beşiktaş Futbol Takımı kaptanı Necip Uysal, Nur Beşkardeşler ile evlendi.

Tayfun Altuntaş
Editör
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