Beşiktaşlı Necip Uysal, Nur Beşkardeşler ile evlendi! İşte düğünden fotoğraflar
Beşiktaş Futbol Takımı kaptanı Necip Uysal, Nur Beşkardeşler ile evlendi.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada Necip Uysal - Nur Beşkardeşler çiftinin 21 Mayıs Cuma günü Four Seasons Hotel’de düzenlenen törende evlendiği belirtildi.
Açıklamada," Başkanımız Ahmet Nur Çebi, şahitlik yaptığı nikah töreninin ardından Necip-Nur çiftini tebrik etti." denilerek , Necip-Nur Uysal çiftine ömür boyu mutluluklar dilendi.
İşte düğünden fotoğraf kareleri: