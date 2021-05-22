Beşiktaşlı Necip Uysal, Nur Beşkardeşler ile evlendi! İşte düğünden fotoğraflar

Sağlık Bakanlığından çocuklar için Favipiravir kararı! Aile izin verirse çocuklar kullanacak

Son dakika: Dışarı çıkarken dikkat! Meteoroloji'den sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısı

FETÖ şaibeli muhabirden provokasyon! Öyle bir soru sordu ki...