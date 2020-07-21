Beşiktaşlı vatandaşları LÖSEV’e destek olmaya çağırdı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, eşi Derya Akpolat'la birlikte LÖSEV( Lösemili Çocuklar Vakfı)'i ziyaret ederek kurban bağışında bulundu. LSV Dükkan'dan alışveriş yapan Başkan Rıza Akpolat, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Beşiktaşlı vatandaşları da LÖSEV'e destek olmaya davet etti.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da kurban bağışını Lösemili Çocuklar Vakfı'na yaptı. Eşi Derya Akpolat ile birlikte LÖSEV'in Beşiktaş'ta bulunan İstanbul İrtibat Ofisi'ni ziyaret eden Başkan Rıza Akpolat, lösemiden iyileşmiş ve lösemili çocukların annelerinin el emekleriyle ürettiği ürünlerin satıldığı LSV Dükkanı da ziyaret ederek alışveriş yaptı.

Başkan Akpolat, "Eşim Derya ile beraber kurban bağışımızı bu yıl da LÖSEV'e yaptık. Sonrasında alışveriş için Levent semtimizdeki Güvercin Sokak'ta yer alan LSV Dükkan'a uğradık. Beşiktaşlı komşularımızı LÖSEV'e destek olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yıl boyunca et yardımlarını da aralıksız sürdüren LÖSEV'in, önce sağlıklı beslenme mottosuyla bugün Beşiktaş'ta bulunan İstanbul İrtibat Ofisi'nde LÖSEV'e kayıtlı ailelere et desteğinde bulunacağı belirtildi.

LÖSEV ayrıca 14 yıldır et kombinalarına giderek vekaleten kurban kesimi yaptırıyor. Etlerin lösemili ve kanserli çocuklara, ailelerine ve yetişkin kanser hastalarına dağıtılıyor. Sözlü ya da yazılı olarak verilen vekalet, kurban ibadeti için yeterli oluyor. Kurban kesmek yerine bağışı LÖSEV "Kurban Bayramı Bağışı" olarak da kabul ediyor. Çocukların ücretsiz tedavi alarak iyileşmeleri için maddi bağışlar da Kurban Bayramı Bağışı adı altında kabul ediliyor.

Kaynak: DHA