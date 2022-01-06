Beşiktaşlı yorumcu Turgay Demir, Fatih Terim'i hedef aldı! "6 Ocak oldu ortada bir şey yok!"

Daha önce çeşitli TV programlarında yorumculuk yapan şimdilerde ise Fotomaç gazetesinde yazılarını yayımlayan gazeteci Turgay Demir, Fatih Terim'i köşeye sıkıştırıyor. Fatih Terim'i eleştirmekten hiçbir zaman çekinmediğini dile getiren Demir, deneyimli çalıştırıcıyı yine hedef tahtasına aldı. Sıkıntılı günler geçiren Galatasaray'da Fatih Terim'in geçmiş aylarda yapmış olduğu açıklamaları eleştiren Turgay Demir, verilen vaatlerin gerçekleşmediğine işaret etti.

"6 OCAK OLDU ORTADA BİRŞEY YOK"

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkan Galatasaray, rakibine 3-0 kaybederek herkesi şaşırtmıştı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim ise genç bir takım olduklarını ve gelişmeye devam ettiklerini ifade ederek "siz Galatasaray'ı bir de Ocak ayında görün" diye konuşmuştu. Cimbomda işlerin yoluna girmemesi üzerine ise Fatih Terim'in açıklamalarına dikkat çeken Turgay Demir, "6 Ocak oldu ortada bir şey yok" diyerek vaatlerin tutarsızlığını dile getirdi.

"2023'Ü KASTETMİŞTİM DESE İNANAN, SAVUNAN OLUR"

Fatih Terim'in açıklamalarının yanlışlığına rağmen başka bir şey kastettiğini iddia etse inanacak bir kitleye sahip olduğunu ifade eden Turgay Demir, "Şimdi çıkıp, BEN G.SARAY'I 1 OCAK'TA GÖRÜN DERKEN 2023'Ü KAST ETMİŞTİM der mi!? Der mi, bilmem ama eğer böyle bir şey derse inanan olur, savunan daha çok olur!:." şeklinde konuştu.