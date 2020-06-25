Beşiktaş’ta 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaş Kulübü'nün resmi web sitesinde siyah-beyazlı futbol takımında 2 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Beşiktaş Kulübü'nün sağlık ekibi danışmanımız Doktor Tekin Kerem Ülkü açıklamasında 2 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.

Yapılan açıklamada testi pozitif sonuçlanan futbolcuların takip ve tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda başlanıldığı da bildirildi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden sağlık ekibi danışmanı Tekin Kerem Ülkü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"24 Haziran Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Kovid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif Kovid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."

SİVASSPOR'DAN BEŞİKTAŞ'A 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

Sivasspor Kulübü, 2 futbolcusunda koronavirüs tespit edilen Beşiktaş Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

FIFA'dan salgının etkilerini hafifletmek için 1,5 milyar dolarlık destek paketi

TFF, 2. Lig ve 3. Lig için kararını duyurdu!

Sosyal medya hesabından duyurdu! Beşiktaş'tan flaş sakatlık açıklaması