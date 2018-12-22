Beşiktaş'ta apartman görevlisini öldüren fitness hocası adliyeye sevkedildi
BEŞİKTAŞ'ta apartman görevlisi Nefise Dolapçı'yı boğazını keserek öldüren fitness hocası İbrahim Yener, adliyeye sevkedildi.
BEŞİKTAŞ'ta apartman görevlisi Nefise Dolapçı'yı boğazını keserek öldüren fitness hocası İbrahim Yener, adliyeye sevkedildi.
Fitness hocası İbrahim Yener Nispetiye Mahallesi Gözde Sokak'taki binada apartman görevlisi Nefise Dolapçı'nın boğazını keserek öldürmüştü. Yener önceki gün Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Emniyette sorgusu tamamlanan Yener'in Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedildi.
(FOTOĞRAF)
DHA
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