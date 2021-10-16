Süper Ligin 9.haftasında deplasmanda konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilerek ciddi bir kayıp yaşayan Beşiktaş'a Atica Hutchinson'dan kötü haber geldi. Siyah Beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Kanadalı oyuncunun sol uyluk ön adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesi’nde MR'ının çekildiği ifade edildi. Açıklamada," Atiba Hutchinson’ın uyluk ön adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir. Atiba Hutchinson’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

SPORTİNG LİZBON VE GALATASARAY MAÇLARINDA OYNANACAK MI?

Atiba'nın Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü oynanacak olan Sporting Lizbon maçı ve ligde 25 Ekim Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.