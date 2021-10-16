Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel basın toplantısında konuşuyor (canlı yayın)NC/CNC Tezgah İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıEmir Ersoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? Gökçe Bahadır’ın sevgilisi Emir Ersoy ne iş yapıyor?Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBB'yi eleştirdi bitmeyen projeler için seslendi: Allah rızası için şunları bitirin artık yaYazılım Satış Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıWatford - Liverpoool maçı canlı izle | S Sport Plus canlı yayın izle linkiİlek ne demek, TDK'ya göre İlek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Mevlid kandili gecesi çekilecek zikir ve salavatlar neler? Zikir ve salavat nasıl getirilir?Turizm Danışma Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıRıdvan Dilmen'den, Emre Belözoğlu hakkında çarpıcı ifade: İyi bir teknik direktör adayı olduğunu düşünüyorum
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. BEŞİKTAŞ
  4. Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson şoku! Sakatlanan yıldız oyuncu Sporting Lizbon ve Galatasaray maçlarında yok

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson şoku! Sakatlanan yıldız oyuncu Sporting Lizbon ve Galatasaray maçlarında yok

Son dakika... Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ile oynadığı maçın ardından MR'ı çekilen Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson’ın sol uyluk ön adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem tespit edildi. Yıldız oyuncu Sporting Lizbon ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson şoku! Sakatlanan yıldız oyuncu Sporting Lizbon ve Galatasaray maçlarında yok

Süper Ligin 9.haftasında deplasmanda konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilerek ciddi bir kayıp yaşayan Beşiktaş'a Atica Hutchinson'dan kötü haber geldi. Siyah Beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Kanadalı oyuncunun sol uyluk ön adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesi’nde MR'ının çekildiği ifade edildi. Açıklamada,"  Atiba Hutchinson’ın uyluk ön adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir. Atiba Hutchinson’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson şoku! Sol uyluk ön bölgesinde ödem ve gerilme tespit edildi

SPORTİNG LİZBON VE  GALATASARAY MAÇLARINDA OYNANACAK MI?

Atiba'nın Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü oynanacak olan Sporting Lizbon maçı ve ligde 25 Ekim Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT