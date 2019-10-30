Beşiktaş’ta bahar havası var!

Beşiktaş kritik eşiği döndü, sıkıntılarını unuttu. Galatasaray karşısındaki iyi futbol ve alınan 1-0'lık galibiyet ‘ya tamam ya devam' durumundan çıkılmasına neden olurken siyah-beyazlı kulüpte bu sezon ilk kez bahar havası esti.

ÜÇ HAFTADIR GOL YEMİYOR

Sezona yeni bir hoca ve yeni bir sistemle başlayan, ilk 6 haftada 1 galibiyet alabilen Beşiktaş, son üç maçta 7 puan topladı. Siyah-beyazlılar, bu maçlarda gol yemedi.

DERBİDE ÖZGÜVEN GELDİ

Tribünlerin tepkisini alan Abdullah Avcı, Galatasaray galibiyetinin etkisiyle özgüven kazandı. Önemli eksiklerle çıkılan maçta kazanılan 3 puanla, camiadan kredi buldu.

SAKATLAR İYİLEŞİYOR

12 resmi maçta ilk 11'de 23 farklı oyuncu oynatan Avcı'ya sakatlardan iyi haber geldi. N'Koudou ve Ruiz'in bugünkü idmana çıkması bekleniyor. Burak da iyiye gidiyor.

AHMET NUR ÇEBİ'NİN ELİ DEĞDİ

Ahmet Nur Çebi ve ekibi, gelir gelmez önce futbolcuların borcunu ödeyip konsantrasyonu sağladı. Yeni yönetim, camianın küskünlerini barıştırırken kenetlenme de sağladı.