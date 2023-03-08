Beşiktaş'ta Başakşehir maçı öncesi Rachid Ghezzal'dan sevindiren haber geldi! Cezayirli yıldızın Başakşehir maçında ilk 11'de çıkması bekleniyor!

Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı. Uzun zamandır formasından uzak kalan Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'in Başakşehir maçıyla sahalara dönmesi bekleniyor. Maça ilk 11 başlaması beklenen yıldız, en son ligin 2. haftasında oynanan Alanya maçında forma giymişti.

BEŞİKTAŞ'A GHEZZAL MÜCDESİ

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan hafta MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek 3 haftalık galibiyet hasretini bitirmişti. Bir iyi haber de Rachid Ghezzal'dan geldi. Sakatlığı sebebiyle 4 aydır sahalardan uzak kalan star futbolcu bu hafta sahalara dönüyor. Ghezzal, son olarak Antalyaspor ile oynanan erteleme maçında tekrar forma giyme şansı yakaladı ancak Cezayirli futbol oyuncusu, maç öncesinde ısınırken sakatlanıp yerini N. Redmond'a bıraktı. Zorlu mücadele öncesi takımla birlikte antrenmanlara çıkan 30 yaşındaki yıldız tamamen iyileşti. Beşiktaş'ın vazgeçilmez oyuncusu bu sezon sakatlığından dolayı Beşiktaş ile sadece 6 maça çıkabildi. 30 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asist yaptı.