Beşiktaş'ta beklenen son gerçekleşti! Valérien Ismaël gitti, yeni teknik direktör belli oldu

Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardından Fransız teknik adam Valérien Ismaël’le yollar ayrıldı. Siyah beyazlılar, yeni teknik direktörünü de belirledi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Beşiktaş'ta beklenen son gerçekleşti! Valérien Ismaël gitti, yeni teknik direktör belli oldu

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçın 1'ini kazanabilen ve son oynadığı Hatayspor maçında da rakibine 2-1 yenilen Beşiktaş'ta beklenen son gerçekleşti. Koltuğu sallantıda olan Fransız teknik adam Valérien Ismaël’le yollar ayrıldı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2021-22 sezonunun ikinci yarısından bu yana Futbol A Takımımızın teknik direktörlüğünü yapmakta olan Valérien Ismaël’le yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Valérien Ismaël’e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Beşiktaş'ta beklenen son gerçekleşti! Valérien Ismaël gitti, yeni teknik direktör belli oldu

ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Öte yandan siyah beyazlılar teknik direktör Şenol Güneş ile anlaşma sağladı. Şenol Güneş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Fanatik'in haberine göre Güneş yıllık 1.5 milyon Euro ücret alacak. Güneş takımıyla şampiyonluk yaşaması durumunda 250 bin Euro, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırsa da150 bin Euro prim alacak.

Beşiktaş'ta beklenen son gerçekleşti! Valérien Ismaël gitti, yeni teknik direktör belli oldu

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