Beşiktaş’ta çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Beşiktaş'ta gökyüzü aniden kara bulutlarla kaplandı, çakan şimşekler kameralar tarafından görüntülendi.
Beşiktaş'ta gökyüzü aniden kara bulutlarla kaplandı, çakan şimşekler kameralar tarafından görüntülendi.
Beşiktaş'ta akşamüzeri gökyüzünü aniden kara bulutlar kapladı. Kara bulutların ardından çakan şimşeklerin şiddeti kameralar tarafından görüntülendi. Gündüzün biranda geceye döndüğü anlarda gökyüzünü şimşekler aydınlattı.
Kaynak: İHA
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